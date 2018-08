Ragionieri esperti di digitalizzazione: corso all’Ite Tosi

Ragionieri esperi di “dematerializzazione” cercansi. Le nuove regole legate a certificazioni e rendicontazione con gli obblighi della “fatturazione “elettronica stanno facendo lievitare le ricerche di esperti.

Alla domanda risponde l’Ite Tosi di Busto Arsizio che attiverà, a ottobre, un corso post diploma annuale dal titolo: “Formazione Tecnica Superiore Digital trasformation nello studio professionale 4.0”. Si tratta di un percorso annuale progettato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio e attivo dal 20 ottobre 2018 al 30 giugno 2019

Il corso ha l’obiettivo di realizzare un percorso di alta formazione che permetta ai partecipanti di apprendere le tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria nel quadro di innovazione che sta interessando la gestione aziendale e gli studi professionali

E’ di particolare attualità e interesse dal momento che, a partire dal 1° gennaio 2019, entreranno in vigore nuove normative sulla digitalizzazione che comporteranno diverse modalità di lavoro nelle aziende e negli studi professionali. Questo aspetto costituirà uno dei fondamenti sui quali verrà impostata la didattica in aula così da fornire ai partecipanti un’adeguata consapevolezza delle procedure che avranno modo di sperimentare nei contesti lavorativi o di aiutare a porre in essere con adeguate modalità.

Costituiscono ulteriori punti di forza del progetto, dal punto di vista didattico, i seguenti elementi:

 l’utilizzo del software gestionale Sistemi Profis, scelto dagli studi su vasta scala, per la completezza e l’affidabilità che garantiscono un’alta efficienza lavorativa.

 la presenza di docenti, individuati in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti, con un’approfondita conoscenza dei settori economici e delle esigenze delle aziende e degli studi, in grado di identificare e selezionare le informazioni da trasferire per un’efficace preparazione dei partecipanti.

 la possibilità di utilizzo costante di materiale amministrativo-contabile e fiscale aggiornato grazie alla collaborazione con Sole24ore e IPSOA.

La durata del corso è annuale per complessive 1000 ore

 550 ore di Lezioni, Laboratori ed Esercitazioni e Project work

 450 ore di Stage in azienda

Sede principale del corso: ITE Enrico Tosi e presso le sedi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio

Ulteriori informazioni sul sito www.etosi.it

Presentazione del corso presso ITE Tosi in Viale Stelvio, 173 a Busto Arsizio 19 settembre 2018 alle ore 17.00. La selezione si svolgerà il 24 settembre 2018 ore 14.30

a cui saranno presenti i professionisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti che e i partner del progetto.

Richiesta iscrizione da sito internet www.etosi.it; con inoltro mail ifts@itctosi.va.it oppure con consegna presso la sede di ITE Tosi – Viale Stelvio, 173 a Busto Arsizio

Il corso è finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Lombardia. La partecipazione e’ gratuita