Rally-O per migliorare l’intesa con fido

In questo breve video, l’istruttore cinofilo Claudio Misiti ci presenta la “Rally-O”. Il nome è quasi misterioso, suggestivo, ma in realtà si basa su concetti semplici e di grande utilità anche nella vita quotidiana di cani e umani.

Permette inoltre di sviluppare e rafforzare il rapporto col proprio cane in modo naturale e giocoso. Il concetto di “rally” implica lo svolgimento di un “percorso”, mentre “obedience” si riferisce all’”ubbidienza”, o meglio “l’intesa” all’interno del “binomio” (la coppia umano-cane), nella conduzione.

Sul campo di gara vengono posizionati dei cartelli che indicano i vari esercizi da svolgere: Gira a destra, o a sinistra; seduto; a terra; 180° a destra o a sinistra; spirale tra i birilli e avanti di questo passo. La difficoltà è crescente man mano che si procede con le gare e si scalano le categorie.

Il cane si diverte sicuramente, felice di “lavorare” col suo umano, imparando a camminargli al fianco e a seguire le sue indicazioni. In breve l’intesa diventa quasi telepatica, basta anche un accenno con la mano o con la voce per capirsi al volo.

Una disciplina che risulta di aiuto anche nelle situazioni di tutti i giorni, in ogni occasione in cui il nostro fido compagno è al nostro fianco. Ci si può così facilmente destreggiare tra automobili, marciapiedi, o anche nei boschi e durante le passeggiate in natura, in sicurezza e serenità.