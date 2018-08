Rapina in stazione, preso dalla polizia

Ruba una borsa nella stazione di Busto Arsizio, minaccia con un coltello e un martello il proprietario che lo scopre, si dà alla fuga ma viene bloccato in stazione a Castellanza dalla volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.



I fatti risalgono allo scorso fine settimana, quando alla centrale del Commissariato di via Foscolo sono arrivate segnalazioni relative a un individuo che si aggirava con un martello in mano tra le banchine della stazione FS. Raggiunto lo scalo, gli agenti hanno appreso che poco prima un passeggero in attesa del treno si era accorto che il suo zaino, contenente attrezzi da lavoro, era sparito.

Si era subito messo alla ricerca del maltolto ritrovandolo tra le mani di un ragazzo che, a ridosso del deposito delle biciclette, stava rovistando al suo interno.

Accortosi di essere stato scoperto, l’uomo aveva impugnato un martello estratto dallo stesso zaino e aveva ripetuto più volte il gesto di colpire la vittima, minacciando anche di accoltellarla.

Quindi il malvivente si era dato alla fuga abbandonando lo zaino. Gli agenti, avendo intuito di chi si poteva trattare e conoscendone le abitudini, si sono precipitati alla stazione delle Ferrovie Nord di Castellanza, raggiungibile dalla stazione FS di Busto anche senza percorrere le vie cittadine ma camminando lungo i binari.

Appena arrivati presso quello scalo i poliziotti hanno sentito suonare l’allarme posto a protezione degli uffici e subito dopo hanno visto uscire il sospettato, un diciassettenne con precedenti, fuggito pochi giorni prima dall’ospedale dove era stato trasportato dalla comunità affidataria per accertamenti sanitari.

Il giovane, che ha anche opposto resistenza agli agenti, è stato denunciato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale e riaffidato ai suoi tutori.