Rapina in un supermercato, minacciano la cassiera con una pistola

Si sono finti dei clienti ma, una volta arrivati in cassa, hanno estratto una pistola e minacciato la cassiera. La rapina è avvenuta ieri sera, venerdì 3 agosto, intorno alle 19 in un discount di Vergiate: tre persone sono entrate nel supermercato, hanno girato tra gli scaffali e si sono messi in coda per le casse; una volta arrivati davanti alla cassiera l’hanno minacciata con una pistola per farsi dare i soldi.

I tre uomini hanno agito a volto scoperto e una volta recuperato il bottino, l’incasso dell’intera giornata, sono scappati su un’automobile, una station wagon di colore grigio. Non ci sono sono stati feriti.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificarli o per identificare la targa dell’automobile. In queste ore sono stati ascoltati diversi testimoni, tra cui le cassiere coinvolte nella vicenda.