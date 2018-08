Rapinato un ufficio cambi a Chiasso, la commessa legata alla sedia

Martedì 7 agosto poco prima delle 18.30 a Chiasso in Corso San Gottardo è stato rapinato un ufficio cambi. Un uomo è entrato nella struttura commerciale e dopo aver minacciato la commessa si è fatto consegnare del denaro. Successivamente l’ha legata, ed è fuggito a piedi in direzione della dogana di Chiasso strada.

La polizia cantonale ha fatto partire immediatamente le ricerche del rapinatore. L’autore del crimine viene descritto come una uomo, età apparente 60 anni, 175cm di altezza, barba non curata bianca, corporatura normale, indossava una camicia bianca, pantaloni blu scuro, scarpe da tennis chiare, cappello con visiera scuro, occhiali scuri e borsa nera a tracolla. Si è espresso in lingua italiana senza particolari accenti.