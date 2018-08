Rapinatore al supermercato: 250 euro il bottino

Armato di pistola è entrato nel negozio di surgelati e si è fatto consegnare l’incasso 250 euro. E’ la rapina messa a segno venerdì sera in via Risorgimento nel punto vendita davanti alla Varesina.



Il rapinatore ha agito da solo con il volto coperto da un paio di occhiali da sole. Ha atteso che il punto vendita fosse vuoto ed intorno alle 19 è entrato come uno normale cliente.

Invece di fermarsi tra gli scaffali si è diretto subito alla cassa dove ha estratto la pistola ed ha intimato alla dipendente presente di consegnargli il denaro in cassa. Prese e banconote si è allontanato.

La dipendente ha dato l’allarme e in pochi minuti è arrivata la pattuglia dei carabinieri. E’ stata setacciata la zona ma del rapinatore non c’erano più traccia. Secondo i primi accertamenti il bottino ammonterebbe a 250 euro. Illesa ma un po’ provata la cassiera.