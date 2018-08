Rassegna “Antichi organi”: concerto di Giovanna Fornari

Sabato 25 Agosto 2018 Luino al Santuario Madonna del Carmine di Luino con inizio alle ore 21.00, si esibirà Giovanna Fornari.

La musicista suonerà l’organo Francesco Carnisi del 1857 nell’arco della rassegna dedicata agli antichi organi.

«Ringrazio il Professor Manzin per l’attività svolta in tutti questi anni sia per l’organizzazione di questa bella iniziativa che per la riqualificazione di oltre 140 organi per mantenere alta la tradizione di questi strumenti musicali. – così commenta l‘Assessore alla Cultura Pier Marcello Castelli – L’organo è nato ad Alessandria d’Egitto ed è uno strumento che riesce ad esprimere una gamma di tonalità altissima: proprio per questo invito tutti al concerto di domani sera».

L’ingresso è libero.