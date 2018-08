Regata con barche d’epoca e due concerti

Da venerdì 31 Agosto a Domenica 2 Settembre il Festival Il Lago Cromatico sarà ospite della tradizionale regata storica Verbano Classic per barche tradizionali e d’epoca, organizzata da oltre venti anni dall’Associazione Vele d’Epoca Verbano e dal Circolo Velico Medio Verbano a Laveno Mombello e a Cerro di Laveno.

Quello che fu il punto di riferimento per tutti gli armatori ed appassionati di scafi d’epoca e di nautica classica diventa un grande evento che divertirà non solo in acqua ma anche a terra. Infatti, durante la tradizionale regata svolta su più prove davanti al pittoresco paese di Cerro si svolgeranno anche parate e dimostrazioni sul lungolago e proposte eno gastronomiche legate al territorio.

Il Festival Il Lago Cromatico porterà due momenti musicali all’interno della manifestazione: venerdì 31 Agosto a Cerro di Laveno, alle 19:00 sul Lungo Lago, si esibirà la Bandela Del Ghezz, con il loro repertorio che passa dalle tarantelle di Campania e Calabria alle pizziche pugliesi, dal saltanello abruzzese alle danze del piffero piemontesi, dalle gighe ai calissun, dalle munferrine ai valzer per arrivare ai brani di nuova composizione… Un viaggio alla scoperta non solo della musica ma anche e soprattutto della tradizione, delle origini e della storia del nostro paese.

Sabato 1 Settembre presso il Museo MIDeC di Cerro di Laveno alle ore 21:30, sarà protagonista la Filarmonica “G. Verdi” di Laveno M., un’istituzione storica del territorio che regalerà al pubblico l’ ormai tradizionale concerto di Settembre per il Festival. I due concerti ad ingresso gratuito ed aperti a tutti seguiranno la regata storica nelle sue fasi (in caso di maltempo il concerto previsto per Venerdì si svolgerà presso il Museo MIDeC; il concerto previsto per Sabato verrà annullato).

Tutti i dettagli della Verbano Classic Regatta sono disponibili sul sito www.veledepocaverbano.com/verbano-classi/. Il Festival Il Lago Cromatico, che continuerà fino alla fine di settembre, si svolge con il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Varese, della Camera di Commercio di Varese, della

Navigazione del Lago Maggiore, il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto ed importanti partner. Tutti i dettagli del Festival sono disponibili su www.illagocromatico.com.