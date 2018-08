Regione Lombardia pronta a intervenire in Liguria

Regione Lombardia pronta a intervenire a Genova nelle operazioni di soccorso.

L’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni sta seguendo l’evolversi della tragica situazione causata dal crollo del ponte sulla A 10 a Genova.

«Abbiamo immediatamente assicurato la nostra disponibilità a intervenire e siamo in costante e stretto raccordo con la Regione Liguria. Alle 14.00 abbiamo una riunione in Sala Operativa della Protezione civile della Regione Lombardia a Milano per fare il punto della situazione, in video-conferenza insieme alle altre strutture regionali, con il Dipartimento Protezione civile nazionale».

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana si è messo immediatamente in contatto con il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: «Il mio primo pensiero è andato alle persone che sono rimaste coinvolte in questa terribile sciagura. Le nostre strutture di soccorso, i tecnici, presidi sanitari e personale medico e paramedico sono a disposizione per intervenire e collaborare nella gestione di questa emergenza. La nostra Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza si è subito attivata ed è pronta a intervenire, così come la nostra Protezione civile».

Intanto, il Dipartimento nazionale ha contattato direttamente l’associazione Unità cinofile di Giussano specializzata nella ricerca delle persone disperse sotto le macerie. Sono stati inoltre allertati alcuni Presidi Medici Avanzati.