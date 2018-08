In campeggio sui laghi per una vacanza rilassante e “low cost”

Vacanza al lago e budeget contenuto? Una soluzione economica per esplorare queste zone – oltre alle mete classiche del Lago Maggiore – si conferma il campeggio.

Nei dintorni dei laghi di Comabbio e Monate esistono diverse strutture dedicate ai campeggiatori:

Il Lago di Monate è un bacino molto pulito, molto frequentato d’estate sia dagli abitanti dei comuni limitrofi, sia da turisti in fuga dal caldo. Sulla riva di Comabbio si affaccia il “camping Lago di Monate”, la struttura gestita da Micol Perotti Nigra è un campeggio con 133 piazzole e una spiaggia che dà direttamente sul lago. «La stagione è andata molto bene – ha raccontato Micol – quest’anno abbiamo avuto molti turisti, la maggior parte è arrivata dalla Lombardia, ma si sono fermati anche tanti stranieri, soprattutto francesi, tedeschi, olandesi e svizzeri».

I proprietari del “camping Lago di Monate” hanno fatto della natura e del paesaggio le proprie carte vincenti. «Questa scelta porta alcuni campeggiatori che desiderano maggiori servizi a cercare altre strutture più “village” – ha aggiunto la titolare –, mentre quelli che preferiscono passare un po’ di tempo in pace immersi nel verde apprezzano molto il nostro campeggio. La maggior parte dei nostri ospiti è composta da giovani famiglie che optano per una tranquilla vacanza “low cost”».

Anche nell’area intorno al Lago di Comabbio si possono trovare alcuni campeggi, tra questi è storico il “Camping la Madunina” di Varano Borghi. A differenza del campeggio del Lago di Monate quest’ultimo non può contare su una spiaggia balneabile ma ha a disposizione diversi servizi al suo interno: una piscina, un parco giochi e un campo da calcio. Tra i punti di forza di questa struttura, oltre a posizione, tranquillità e paesaggio anche la vicinanza alla pista ciclabile.

“La vecchia fornace” è invece il villaggio di Mercallo. A differenza degli altri due campeggi questa struttura non è aperta al pubblico, ma viene frequentata esclusivamente dalle famiglie dei soci che hanno acquistato uno dei 310 lotti abitabili disponibili. Il villaggio è gestito direttamente dai villeggianti, così come il controllo e la gestione della vita all’interno del campeggio, che sono affidati a una società senza scopo di lucro composta anch’essa solo da soci. Per questo motivo i turisti sono sempre gli stessi ogni anno, a meno che uno di essi non decida di cedere il proprio lotto a qualcun altro. «I turisti sono quasi esclusivamente cittadini milanesi, che da anni trascorrono le vacanze da noi – ha spiegato una villeggiante -. I nostri ospiti si ritrovano qui per passare il tempo in compagnia come in un “grande circolo”». Infatti, nonostante il campeggio sia più affollato d’estate, il villaggio continua a essere frequentato da un certo numero di soci anche durante i mesi invernali.