I residenti di via del Chisso ripuliscono il parco e il parcheggio dimenticati

A fine mattinata hanno riempito qualcosa come 102 sacchi di aghi di pino, erba, ramaglie e li hanno messi uno vicino all’altro per una bella foto. Una quindicina di residenti di via del Chisso ha preso parte questa mattina, mercoledì, ad una sorta di giornata ecologica per sopperire a quella che ritengono una mancanza di manutenzione da parte dell’amministrazione comunale.

Paolo è uno dei più attivi del gruppo e ci racconta che, a parte quattro sfalci annuali all’erba, il parco e il vicino parcheggio sono lasciati nell’incuria più assoluta: «Sono anni che non si vede un operaio di Agesp da queste parti – racconta – quindi ci diamo da fare noi per mantenere l’area decorosa ma servono interventi alla pavimentazione sconnessa e quelli non possiamo farli noi».

Dalle foto si notano l’asfalto deteriorato, le buche, i mattoncini sconnessi, la mancanza di illuminazione perchè coperta dalle piante. Questi problemi restano in attesa che qualcosa si muova a Palazzo Gilardoni. Nel frattempo i cittadini, come già accaduto in altri luoghi della città come il parco Mayer, si danno da fare per salvare il decoro della propria zona e la faccia degli amministratori pubblici.