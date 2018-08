Riaperto il traffico in piazza Vittorio Emanuele, ecco le modifiche alla viabilità

A partire da questa mattina, giovedì 23 agosto, riapre anche al traffico veicolare la piazza Vittorio Emanuele II. Rispetto alla situazione precedente l’inizio dei lavori di sistemazione, non sarà più possibile, provenendo da via Borroni o da via A. Pozzi, dirigersi verso la via Montebello.

Il Sindaco Emanuele Antonelli che ha seguito da vicino l’intera vicenda anche negli ultimi giorni conferma che: “finalmente restituiamo alla Città una piazza storica e siamo estremamente soddisfatti del risultato estetico derivante dal proficuo lavoro sia dei soggetti privati che dei miei assessori che si sono occupati di concludere presto e bene i lavori”.

“Sono anch’io estremamente soddisfatta del lavoro fatto, ho curato fino ad oggi con i miei uffici ogni dettaglio estetico e riguardante le essenze piantate, messe non a caso ma con uno scopo e una motivazione precisa – che svelerò più avanti -. Naturalmente, perché la piazza sia completata in tutte le sue parti occorrerà ancora un pochino di tempo e invito quindi tutti i cittadini ad avere un po’ di pazienza: sicuramente a novembre, in tempo per l’inaugurazione ufficiale, sarà perfetta”, commenta l’Assessore Paola Magugliani.