Ribaltamento e frontale. Notte di incidenti nel Varesotto

Venerdì notte si sono verificati due brutti incidenti, il primo a Varese, il secondo a Vedano Olona. I soccorritori e le forze dell’ordine sono rimasti impegnati per molte ore.

Galleria fotografica incidenti venerdì di agosto 4 di 5

Il primo è avvenuto poco dopo la mezzanotte in viale Belforte dove un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata. Ferite le persone a bordo, due donne di 21 e 31 anni, trasportate in codice giallo all’ospedale di Circolo. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri e il personale sanitario del 118.

foto di Andres Larroux

Sulla strada provinciale 46 a Vedano Olona, intorno all’una di notte, c’è stato il secondo incidente. Due auto si sono scontrate frontalmente, per ragioni ancora da accertare, e le tre persone a bordo, due ragazzi e una ragazza poco più che ventenni, sono rimaste ferite per fortuna non in modo grave. I tre giovani sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Circolo di Varese e a quello di Tradate. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Varese