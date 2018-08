Ribaltamento in via Sele

Sono ancora la vaglio delle forze dell’ordine le dinamiche dell’incidente avvenuto questa sera, domenica 12 agosto, verso le ore 20.00 in via Sele a Nizzolina di Marnate.

Una macchina con a bordo tre persone, compreso un signore di 73 anni, si è ribaltata.

Ambulanza e auto medica sono uscite in codice rosso, ma per fortuna hanno fatto rientro all’ospedale di Legnano in codice giallo, quindi senza nessuno in pericolo di vita.

I feriti sono stati soccorsi dalla Croce Rossa di Busto Arsizio, che è intervenuta con l’ausilio dei vigili del fuoco.