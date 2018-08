Ribaltamento in via Volta, una donna ferita

Ribaltamento in Volta a Gallarate, nella zona del “quartiere Liberty” vicino a Corso Sempione (foto del lettore Maurizio Galbiati).

Secondo una prima ricostruzione (sul posto la Polizia Locale) una Citroen C3 si è ribaltata dopo aver urtato un’auto parcheggiata sul lato destro.

Sul posto, oltre al 118, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco da Busto Arsizio, che ha collaborato a estrarre dall’auto la guidatrice, una donna di 51 anni. L’impatto al momento del ribaltamento è sembrato grave, tanto che la macchina dei soccorsi è intervenuta in “codice rosso”, ma alla fine la donna non ha – per fortuna – riportato ferite gravi. È stata portata in ospedale a Busto Arsizio.