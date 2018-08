Il ricordo della tragedia di Hiroshima al Tempio Civico

Lunedì 6 agosto alle ore 10.00, il Comitato degli Amici del Tempio civico e JCI Varese, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, promuovono l’ormai tradizionale cerimonia di commemorazione delle vittime delle bombe atomiche esplose il 6 agosto 1945 a Hiroshima e tre giorni dopo a Nagasaki.

Si tratta della decima edizione della cerimonia “In memoria di Hiroshima per un futuro di pace” che ha lo scopo di ricordare le conseguenze della guerra e degli atti di terrorismo perché certi orrori non si ripetano.

Al momento di riflessione e preghiera, scandito come sempre dal rintocco della campana del tempio, centro di educazione permanente alla pace, parteciperà l’assessore all’Educazione Gigi Farioli.