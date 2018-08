“Il ricordo di Marcinelle deve essere un monito per la sicurezza sul lavoro”

L’amministrazione comunale si unisce a tutte le istituzioni del Paese nella solenne commemorazione della Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, istituita nell’anniversario della tragedia di Marcinelle.

L’8 agosto del 1956 un incendio all’interno della miniera di carbone di Marcinelle in Belgio provocò la morte di 262 persone, delle quali 136 erano italiani emigrati in cerca di lavoro.

«Un terribile episodio che deve servire ancora oggi da monito per impegnarsi e tenere alta la guardia sui temi della sicurezza sul lavoro e dello sfruttamento del lavoro manuale. –commenta il vicesindaco Isabella Tovaglieri– Non basta pensare che in questi 62 anni il mondo sia cambiato ed evoluto per potersi sentire a posto con la coscienza, perché anche vicende che occupano le cronache di attualità ci fanno capire come ci sia ancora molto da fare per migliorare e rendere davvero degne le condizioni di lavoro anche nel nostro Paese. È compito in primis delle istituzioni, a tutti i livelli, contribuire alla sensibilizzazione della popolazione su questi temi. Lo dobbiamo innanzitutto alla memoria dei 136 nostri compatrioti che persero la vita nella miniera di Marcinelle».