«Il rilevatore del gas diventerà obbligatorio», anziana truffata

«Vi scrivo per comunicarvi che purtroppo in giro per Varese c’e ancora la ditta di Brescia con un fantomatico tecnico del gas che entra nei vari palazzi e installa apparecchi per la sicurezza, facendosi pagare 300 euro.

Mia mamma si è ritrovata d’avanti questo personaggio, sola in casa ha avuto paura e ha pagato.

Vorrei solo capire come è possibile che questa ditta, VR sicurezze Gas sia ancora in giro, come è possibile che si presenti d’avanti a persone anziane con una macchinetta del bancomat per riscuotere denaro».

La segnalazione, dettagliata, è arrivata in redazione questa mattina 24 agosto da un lettore che chiede di restare anonimo.

Il fatto è accaduto a Biumo il 14 agosto e forse ad agevolare la truffa ha contribuito il fatto che la città fosse deserta e i fantomatici “addetti” potessero girare indisturbati.

Il metodo è sempre lo stesso: persone che si definiscono rappresentanti di un’azienda che installa rilevatori di fughe di gas, si presentano nelle case e riescono a convincere i “malcapitati” ad acquistare l’impianto.

«La cosa che mi fa arrabbiare moltissimo – dice il lettore – è che hanno detto a mia madre, che vive della sua pensione, che il rilevatore era da installare subito, pagando 299 euro per risparmiare, prima che diventi obbligatorio per legge e dunque più costoso. Mia madre ci ha creduto e ha pagato».

«Ora farò denuncia ai carabinieri e intanto stamperò un foglio e lo attaccherò su tutti i palazzi di Varese con il logo di questa azienda: voglio mettere in guardia i varesini poi spero di riuscire a recuperare i soldi di mia madre».