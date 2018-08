Riprendere a fare sport con una protesi al ginocchio: possibile e consigliato

Avere una protesi al ginocchio è sempre visto negativamente, sinonimo di vita sportiva completamente terminata.

Ebbene, questo binomio, al giorno d’oggi, è quasi del tutto assente: molte persone che hanno avuto questo intervento, riprendono effettivamente a praticare attività sportiva dopo un’operazione al ginocchio.

Vediamo ora tutto quello che bisogna sapere in merito a questa grande innovazione sotto il profilo scientifico.

Queste protesi, però, non consentivano a pieno di prendere parte a delle attività fisiche. In più, le protesi erano anche imprecise:

Nel secolo scorso, le scoperte in campo medico erano ben poche e quando si parlava di protesi al ginocchio. Nella maggior parte dei casi, si faceva riferimento a uno strumento che aveva due soli scopi, ovvero quello di evitare che il dolore all’articolazione potesse essere eccessivo e permettere al paziente di potersi muovere in completa autonomia.

Tutti questi particolari limiti rendevano quindi le protesti meno efficaci, sebbene molte persone, sia giovani che anziane, si sottoponevano a questo genere di intervento, pur di prevenire e risolvere delle situazioni ancora più negative.

Ma oggi le tecnologie delle protesi al ginocchio sono mutate notevolmente, rendendo questo tipo di strumento davvero all’avanguardia.

Al giorno d’oggi, le protesi al ginocchio sono mutate di molto e lo stesso vale per l’intervento chirurgico che viene svolto sull’articolazione.

Occorre sottolineare, infatti, come l’intervento non sia invasivo (come accadeva in passato) e come la protesi, oggi, non venga applicata su tutto il ginocchio.Al contrario, invece, il prodigio della scienza ha fatto in modo che venissero realizzate delle protesi la cui applicazione viene effettuata solo ed esclusivamente sulla parte danneggiata dello stesso -o dove il paziente sente il dolore acuto-.

Per esempio, se una persona soffre di artrosi al ginocchio solo nella parte frontale, la protesi verrà posta solo ed esclusivamente in quella zona, evitando quindi di andare ad intaccare anche il resto del ginocchio sano, cosa che invece accadeva molto spesso in passato.

Di conseguenza queste nuove protesi sono: