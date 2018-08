Rischio vandalismi, il sindaco “chiude” i portici

Si riaccendono i riflettori sui cancelli posizionati la scorsa primavera tra piazzetta Schuster e piazza De Gasperi i portici privati ma ad uso pubblico nel cuore del centro storico.

Lo scorso 10 agosto il sindaco Alessandro Fagioli ha firmato un’ordinanza che impone la chiusura diurna dei cancelli per arginare il degrado e preservare i muri tinteggiati anche con il contributo comunale.

L’Amministrazione nel testo dell’ordinanza “contigibile ed urgente” parte proprio raccontando il degrado della zona ossia gli schiamazzi, i graffiti, l’area usata come ricovero per senza tetto e come bagno pubblico e le relative lamentele cittadini.

Una situazione tanto nota che la scorsa primavera, a proprie spese, i residenti hanno posizionato due cancelli per chiudere l’area di notte. Ora il Comune ordina che per tutto agosto sia vietato il passaggio anche di giorno “considerato – si legge – che durante il mese di agosto le attività commerciali in tale area saranno chiuse e di conseguenza si prospetta una ridotta presenza di utenti e soprattutto preso atto che nell’area in questione è stato posto in essere un intervento di sistemazione, pulizia e tinteggiatura delle pareti al fine di eliminare gli imbrattamenti con il contributo economico comunale”.

E’ un provvedimento che non ha precedenti in città e che garantisce il passaggio, fino al 31 agosto, solo alle forze dell’ordine e ai mezzi di soccorso.