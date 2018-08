Come risparmiare con le giuste offerte gas casa

Più passano gli anni, più le bollette hanno la tendenza ad aumentare di prezzo con una certa regolarità. Proprio per questo, se non si vogliono spendere cifre sempre più elevate, è importante consultare tutte le offerte disponibili nella propria zona geografica, e trovare quella che soddisfa maggiormente le proprie esigenze. Ormai, con la liberalizzazione del mercato, scegliere in maniera autonoma il proprio fornitore di gas è divenuta una prassi comune. Gli operatori tendono a proporretalvoltasoluzioni assai diverse tra loro, con un risparmio annuale che può raggiungere le tre cifre. Scopri tutte le offerte gas per la casa per capire cosa risponde ai tuoi canoni.

Offerte gas casa: come ottenere una bolletta migliore

Bisogna avere pazienza per confrontare al meglio le proposte disponibili sul mercato riguardo le offerte gas casa. Questo per via del modo di agire delle aziende. Alcuni enti di distribuzione del gas pubblicizzano le proprie offerte indicando solo il costo in bolletta della componente “gas”. Altre invece, nelle proprie manovre commerciali, spiegano solo le cifre fisse da pagare di mese in mese. Altre ancora, in maniera vaga, promettono una spesa complessiva più conveniente della concorrenza, ma senza chiarire a fondo in che modo possano garantirlo. Per questo, bisogna capire a quanto ammonterà il costo effettivo, mettendo insieme tutti i pagamenti, alla fine dell’anno. Per far ciò si dovrebbe avere in mano una bolletta di conguaglio dell’azienda che stiamo valutando, così da capire la spesa odierna e soprattutto, chiarire tutte le singole voci della stessa. Spesso, per avere un vantaggio, può essere conveniente stabilire, all’attivazione del contratto, una cifra di pagamento della materia prima che rimanga costante in un tempo di 12 o 24 mesi. Questa mossa dovrebbe evitare una serie di aumenti del valore del gas su base, quantomeno, delle materie prime stesse. In Italia ci sono numerose offerte in tal senso, quasi sempre fissate ad un anno.Si tratta di una tipologia di contratto vantaggiosa soprattutto per una certa fascia di cliente “commerciale”: le aziende, le piccole imprese, gli artigiani con una propria officina di lavoro. In tal caso la materia prima, visto il prolungato consumo, potrebbe avere un impatto più pesante rispetto magari a quello di una normale abitazione. Avere la certezza che almeno questa voce all’interno della bolletta non cambi, può essere un bel vantaggio sul lungo periodo.

Attenzione ai raggiri sulle offerte gas casa

È bene però tenere a mente una cosa: è veramente difficile avere la possibilità di pagare ogni mese la stessa cifra, soprattutto in zone geografiche particolari come quelle di montagna. Stiamo parlando di luoghi dove, visto il cambiare delle condizioni climatiche, nel corso dell’anno la spesa prevista per il gas da riscaldamento può avere degli sbalzi improvvisi in positivo o in negativo. Ci saranno mesi dove il consumo è bassissimo, altri dove salirà in maniera esponenziale. Al netto di ciò, bisogna fare attenzione ad accettare delle offerte gas casa che propongono di saldare una quota mensile fissa. Questo può comportare, sul lungo periodo, il pagamento di conguagli molto più alti. Parliamo dei casi dove, superato il limite della quota fissa prestabilita, il consumo extra rispetto al contratto sarà veramente salatissimo. Quello su base fissa di consumo è un tipo di accordo che si consiglia a quei nuclei familiari in grado di avere un consumo medio mensile che, nonostante il cambiamento delle stagioni, possa essere sempre costante nel tempo.