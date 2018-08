Ritrovati i due ragazzi scomparsi in Spagna, erano stati derubati

Loren e Christian stanno bene e sono sulla via di casa. Il messaggio del papà di Loren, Roberto, chiude la vicenda che ha angosciato molte persone: due giovani di 20 anni in vacanza che vogliono fare l’ultimo tratto del Cammino di Santiago in bicicletta che spariscono prima di poterlo raggiungere.

Non riuscivano più a mettersi in contatto con i genitori dal 15 agosto perchè erano stati derubati di tutto a Barcellona, nel luogo dove sono stati individuati per l’ultima volta, prima di far perdere le loro tracce: gli hanno portato via zaini, portafogli e biciclette. Finalmente, poi, hanno trovato una persona con un po’ di buon cuore che li ha aiutati a contattare le rispettive famiglie.

Ora i ragazzi sono su un treno che li riporterà in Italia, sani e salvi.