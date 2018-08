Ritrovati e restituiti uno scooter e un’auto rubati a Busto

Nel corso della notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radimobile, hanno passsato al setaccio i veicoli lasciati in sosta nelle aree del quartiere Mazzafame di Legnano. Una ricerca routinaria che viene svolta in quella e in altre zone della città, secondo uno schema preordinato e gestito, per i Carabinieri di Legnano, dal Luogotenente Saverio Carrozza, il Comandante dell’Aliquota Radiomobile.

Non di rado questo schema porta i suoi frutti in quanto, secondo il concetto alla base, non sempre i veicoli irregolari o trafugati vengono abbandonati negli stessi luoghi. Tutte le arre devono essere sottoposte a verifica.

Così, la verifica nei pressi del parco Alto Milanese ha consentito di individuare uno scooter Piaggio Typhoon 125 di colore nero e grigio che era regolarmente parcheggiato. Il mezzo era stato trafugato nella mattinata del 16 agosto scorso nei pressi della Stazione Ferroviaria di Piazzale Volontari della Libertà di Busto Arsizio. Il proprietario era un 44enne pendolare del luogo. Lo aveva lasciato legato con catena antifurto ma il dispositivo non era servito. Nella mattinata il mezzo è stato restituito al proprietario che ha ringraziato gli operanti.

Analogo risultato aveva portato, lo scorso 27 luglio, al recupero di una Fiat 600 di colore azzurro che era stata rubata il precedente 14 luglio sempre a Busto Arsizio. L’autovettura, questa volta, era stata trovata dai Militari in Via D’Azeglio, nella zona Oltrestazione. Chiusa e regolarmente parcheggiata. Alla proprietaria, una 34enne di Busto Arsizio, era stata rubata nella notte sotto casa.