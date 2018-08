Rombano i motori: Marika e Luca si sono sposati!

Appassionati di Harley Davidson, Marika e Luca si sono sposati il 17 giugno a Villa la Quassa di Ispra.

Galleria fotografica Marika e Luca 4 di 11

«Ci siamo ritrovati dopo 12 anni e ci siamo innamorati di nuovo, decidendo così di rimanere insieme per sempre. Siamo due harleysti e Luca mi ha chiesto la mano il 16 giugno 2017 ad un motoraduno sulle montagne in Francia – racconta Marika -. Il nostro matrimonio è stato semplice, con pochi invitati: una cerimonia romantica e divertente allo stesso tempo. Abbiamo fatto anche il rito della sabbia. Io sono arrivata con un camion motrice da cantiere (è sempre stato il mio sogno) e poi siamo tornati in villa dopo la cerimonia in moto: Luca in pantaloncini alla AC DC e io con il tulle marrone. Al lago tutti indossavano dei cappellini di paglia colorati ed erano seduti su balle di fieno. Per preparare tutto la mattina (io, mio papà e la mia testimone) ho rischiato di arrivare tardi perché dalle 7 del mattino ho finito alle 13…e il parrucchiere arrivava alle 13.15 . Tutti gli invitati vestiti come desideravano da festa, perché un matrimonio è una festa, non una sfilata di moda dove indossano abiti o scarpe scomode…Anche in villa sedute di fieno, lenzuoli sul prato, tovaglia verde acido e fiori di campo tutti colorati diversi uno dall’altro. E tanti piccoli girasoli, il nostro fiore preferito. È stato un giorno unico, dove la semplicità, l’amicizia e il divertimento hanno fatto da padrone: e dopo mesi di ospedale (sono stata molto male da settembre in poi) camminare e andare incontro a mio marito è stata la mia rinascita per una vita di infinita felicità».

Con queste foto partecipano al Concorso matrimoni 2018. QUI trovate tutte le informazioni per inviare le immagini del vostro giorno più bello. Oppure scrivete una mail a comunicazione@varesenews.it allegato almeno 10 foto, scrivendo i vostri nomi e dove vi siete sposati. Prosegue fino a settembre la possibilità di partecipare al Concorso Matrimoni 2018. La scadenza per l’invio delle immagini del vostro “giorno più bello”, è fissata per la sera del 30 settembre. In palio per i vincitori un mini-viaggio e buoni spesa del supermercato Tigros.

GUARDA TUTTI I MATRIMONI PUBBLICATI PER IL CONTEST 2018