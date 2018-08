Rugby Varese ripescato in Serie B

Da oggi è ufficiale: il Rugby Varese è stato ripescato in Serie B.

Come da comunicato ufficiale della Fir (Federazione Italiana Rugby), i biancorossi prenderanno parte nella stagione 2018-2019 al girone 1 di Serie B.

Lunedì 13 agosto (ore 14.30) verrà presentato il calendario.

Questo il comunicato:

La Federazione Italiana Rugby ha preso atto del comunicato con cui, ieri pomeriggio, la Società L’Aquila Rugby Club ha annunciato la propria mancata partecipazione al Campionato Italiano di Serie A 2018/19.

Sulla base dei regolamenti vigenti, FIR ha disposto il ripescaggio della Società Amatori Alghero – sentita la disponibilità della stessa a seguito dell’indisponibilità comunicata a FIR da Villorba Rugby – nel Campionato Italiano di Serie A 2018/19, Girone 3, in sostituzione de L’Aquila Rugby Club. Parimenti, il posto lasciato vacante dall’Amatori Alghero nel Campionato Italiano di Serie B Girone 1 2018/19 è stato rilevato dal Rugby Varese, come da delibere pubblicate su Federugby.it

Il Presidente federale Alfredo Gavazzi ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Il dovere della Federazione Italiana Rugby è quello di garantire la piena applicazione dei regolamenti in essere, nel rispetto ed a tutela di tutte le componenti del nostro movimento, come è avvenuto anche in questo caso. Da uomo di rugby desidero però esprimere tutto il mio rammarico, e quello dell’intero movimento italiano, nel salutare nostro malgrado una Società storica del panorama rugbistico nazionale, che ha offerto alla causa azzurra tanti campioni e che ha rappresentato un punto fermo per la Città de L’Aquila nel durissimo periodo che ha fatto seguito al terremoto della primavera 2009”.

In base alla nuova composizione dei Gironi dei Campionati nazionali, i calendari osserveranno il seguente piano di pubblicazione su tutte le piattaforme FIR:

– Venerdì 10 agosto ore 14.30 pubblicazione calendario Serie A maschile

– Sabato 11 agosto ore 14.30 pubblicazione calendario Serie A Femminile

– Lunedì 13 agosto ore 14.30 pubblicazione calendario Serie B maschile