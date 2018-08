Ryanair, il secondo bagaglio ora si paga

Ryanair cambia ancora le regole sul trasporto delle valigie. Dal 1° novembre, e già per chi prenota da settembre, per salire con un secondo bagaglio, oltre a una piccola borsa personale, dovrà pagare 8 euro. In alternativa il passeggero potrà acquistare a 6 euro l’imbarco prioritario che consente di salire con due bagagli.

COSA CAMBIA

Ecco in sostanza cosa succede. Con le nuove regole dal 1° novembre si potrà salire sugli aerei della Ryanair solo con una piccola borsa personale (misure 40x20x25 centimetri) che dovrà essere sistemata sotto il sedile di fronte a quello su cui siamo seduti.

IL SECONDO BAGAGLIO

Cosa succede al trolley che già prima doveva rispettare regole rigidissime, avere le dimensioni di 55 x 40 x 20 cm, entrare nel misuratore al gate d’imbarco e pesare non più di 10 chilogrammi?

All’inizio lo si poteva portare in aereo, da gennaio veniva caricato in stiva gratis dal 1° novembre potrà essere imbarcato soltanto dopo aver pagato 6 euro se si acquista l’imbarco prioritario, 8 euro acquistando il servizio al momento della prenotazione, oppure 8-10 euro se la scelta viene fatta in un secondo momento.

PERCHE’?

Ryanair ha spiegato la nuova policy renderà l’imbarco di passeggeri e bagagli più rapido e diminuiranno i ritardi.