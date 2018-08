Il Sacro Monte in mostra a Villa Augusta

Continua “Lo Sguardo sul Sacro Monte”, mostra fotografica itinerante dedicata al Sacro Monte di Varese: allestita martedì 7 agosto, la mostra – pensata per abbellire gli “spazi di attesa” di enti pubblici e privati del territorio varesino – sarà ospitata da Aspem Ambiente e Aspem Reti Gas Acqua, nella sede di Villa Augusta in via San Giusto 6 a Varese, fino all’8 ottobre 2018.

Nata nell’ambito del più ampio progetto “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia: una mostra fotografica per la valorizzazione e come strumento per un nuovo progetto di comunicazione“, ideato da Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese e Parrocchia di Santa Maria del Monte in Varese, è stata realizzata grazie al sostegno di Regione Lombardia e alla collaborazione di Regione Piemonte.

I pannelli esposti mostrano opere fotografiche di Marco Beck Peccoz e Roberto Morelli, nelle quali i due fotografi hanno abilmente catturato la bellezza e il fascino del Sacro Monte di Varese – importante sito UNESCO della nostra realtà locale – mostrando scorci, vedute paesaggistiche e particolari interni sia delle cappelle della Via Sacra sia delle sue realtà museali.