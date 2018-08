Salvato dal Villoresi muore in ospedale, non ce l’ha fatta l’11enne di Saronno

Era scivolato nel canale Villoresi domenica ma era stato ripescato all’altezza di Garbagnate Milanese. Purtroppo non ce l’ha fatta il bambino pachistano di 12 anni, residente a Saronno.

Il ragazzino era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffale di Milano ma è deceduto nella notte. Residente con la famiglia a Saronno, il ragazzino di soli 11 anni, insieme a un gruppo di quattro amici, domenica scorsa si era recato a Garbagnate.

Da solo si era tuffato senza più riemergere in un tratto dove la corrente è molto forte. I soccorritori erano riusciti a far ripartire il battito dopo venti minuti di tentativi disperati. Ma le condizioni all’arrivo in ospedale erano disperate. Sul corpo della giovane vittima è stata disposta l’autopsia.

Dispiacere e cordoglio per la scomparsa è stato espresso dal sindaco di Saronno Alessandro Fagioli: “Condoglianze alla famiglia”.