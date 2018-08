Salvini indagato, il caso passa al Tribunale dei Ministri

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è indagato per il caso dei migranti trattenuti sulla nave Diciotti della Guardia Costiera a Catania. Le ipotesi di reato sono sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio.

La procura di Agrigento (dove è iniziata la vicenda, nelle acque tra Italia e Libia) ha spiegato con una nota di aver trasmesso gli atti alla procura di Palermo “per il successivo inoltro al tribunale dei ministri della stessa città”.

Una trasmissione “doverosa”, ribadisce la nota della magistratura. Che risponde cioè alla specifica disposizione di Legge a tutela dei ministri in carica: “Tale procedura – spiega il comunicato – prevista ed imposta dalla legge costituzionale 16/1/89 n. 1, permetterà, con tutte le garanzie e le immunità previste dalla medesima legge, di sottoporre ad un giudice collegiale specializzato le condotte poste in essere dagli indagati nell’esercizio delle loro funzioni, uno dei quali appartenente ai qualificati soggetti indicati all’articolo 4 della norma costituzionale”. Il procuratore di Agrigento aggiunge: “Com’è noto, infine, ogni eventuale negativa valutazione delle condotte di cui sopra dovrà essere sottoposta alla autorizzazione della competente Camera dei deputati“.

Oggi il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e il sostituto Salvatore Vella avevano sentito al palazzo di giustizia di Roma, come persone informate sui fatti, il capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione, Gerarda Pantalone, e il suo vice Bruno Corda. Entrambi i prefetti sentiti come testimoni (ma Salvini ha scritto su Facebook che è un atteggiamento “meschino”). Il procuratore hanno ricostruito la catena degli ordini arrivata sino al comandante di nave Diciotti, partita appunto dal Ministro dell’Interno. I migranti si trovano già in territorio italiano (essendo su una nave militare) e sarebbero stati trattenuti illegalmente: per questo le ipotesi di reato contemplano anche sequestro di persona e arresto illegale.