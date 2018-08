Salvini e Orbàn in Prefettura, in piazza la protesta

Il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini in Prefettura a Milano con il presidente ungherese Viktor Orbàn, fuori migliaia di persone in piazza per protestare.

È durato circa un’ora l’incontro di martedì 28 agosto tra il leader leghista e Orbàn, un tempo sufficiente a far dire a Salvini che “siamo vicini a una svolta storica per il futuro dell’Europa: oggi comincia un percorso di incontri, ce ne saranno tanti altri”.

Un incontro cominciato con le parole del primo ministro ungherese che con Salvini desiderava fare una conoscenza personale “perchè lui è il mio eroe”.

All’esterno della Prefettura, durante l’incontro tra i due, è andata in scena la protesta. Migliaia in piazza San Babila per la manifestazione di protesta ‘Europa senza muri’, organizzata dalle stesse realtà che hanno promosso la grande tavolata per l’integrazione che si è tenuta in città lo scorso giugno. Al corteo hanno aderito anche partiti politici, come il Pd, LeU e Possibile, Anpi, sindacati a partire dalla Cgil, centri sociali, collettivi studenteschi, oltre ai Sentinelli di Milano, che sono fra gli organizzatori.