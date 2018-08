Il San Carlone si illumina per “Un paese a sei corde”

Una nuova location per i concerti di Un Paese a Sei Corde/Master, la rassegna che, da 12 anni, organizza concerti di chitarra acustica tra Lago d’Orta e Lago Maggiore.

Il concerto del 25 agosto, infatti, si svolgerà nel Parco del Colosso di San Carlo, ad Arona, che risuonerà della musica del chitarrista Antonio Calogero.

Questa serata particolare è proposta dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Ente proprietario del Parco, in occasione del Festival “SUONI e COLORI al Colle di San Carlo, giunto quest’anno alla sua quarta edizione.

Antonio Calogero è un artista molto interessante della nuova generazione di chitarristi / compositori acustici dalle influenze popolari, jazz, classiche e internazionali ma la cui sensibilità poetica mediterranea è sempre presente quando sale sul palco. Sebbene componga sia per chitarra in nylon che per chitarra in acciaio, il rigoroso allenamento con la chitarra classica impregna le sue performance appassionate.

Ma non è tutto: Electric Land, società che realizza installazioni di Video Mapping e Visual Art accenderà di luci il Colosso, offrendo al pubblico uno spettacolo davvero particolare.

Il concerto si svolgerà ad Arona – Piazzale San Carlo – ingresso gratuito – inizio ore 21.00 all’interno del Parco. Saranno messi a disposizione del gentile pubblico dei cuscini per assistere al concerto. Chi desidera può portarsi la propria sedia.

Per ulteriori informazioni: www.unpaeseaseicorde.it

La rassegna Un Paese a Sei Corde viene realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo che sostiene il progetto “Un Paese a Sei Corde Master” realizzato in parternariato con l’Associazione Culturale Il MosaiKo nell’ambito dell’edizione 2018 del bando “Performing Arts” e con i contributi della Fondazione CRT nell’ambito dell’edizione 2018 del bando “Not&Sipari” e della Fondazione Banca Popolare di Novara.