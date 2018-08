Santa Maria del Castello, una inaspettata terrazza sulle Alpi

Una bella terrazza nel centro del paese, che d’improvviso regala una vista inaspettata: saliti tra le case, a fianco dell’antica chiesetta e delle tracce viscontee si apre la veduta dell’anfiteatro delle Alpi occidentali. «Dal Monviso al Sacro Monte» spiega Giovanni Corbo, sindaco di Besnate.

Quindici anni fa la piazza Santa Maria del Castello era un grande piazzale sterrato, oggi è diventata una vera piazza, usata per eventi e attrezzata di tutto punto.

Nella giornata di venerdì 10 agosto è stato completato il nuovo arredo urbano. «Abbiamo sempre avuto l’idea di introdurre panchine e arredi sulla piazza, l’abbiamo fatto inserendolo nel più ampio appalto per le asfaltature di quest’anno» spiega ancora il sindaco.

Nuove panchine e fioriere cingono lo spazio centrale della piazza, che nel tempo si è trasformato in un punto centrale per la vita del paese (e non solo). «È la piazza che usiamo per tante iniziative, dalle feste al cinema all’aperto», fino al Jazz Festival pensato come richiamo anche oltre il paese. «L’arredo urbano è coerente con l’identità della piazza, tiene conto della presenza del battistero e dell’eredità viscontea del paese», vale a dire le tracce di edifici medievali qui concentrate.

La piazza durante il Jazz Festival

L’intervento sull’arredo urbano è stato attuato subito dopo l’attivazione della videosorveglianza a inizio agosto, «remotizzata e collegata al comando della Polizia Locale, così che sia un deterrente contro atti vandalici» (nella galleria fotografica i dettagli dell’impianto attivato). L’ultimo intervento è ancora allo studio: «In collaborazione con Pro Loco, stiamo valutando di inserire un pannello fotografico che indichi tutte le cime che si vedono dalla piazza».