Sant’Ambrogio in strada: il rione fa festa

Dopo il successo dell’edizione 2017, e dell’edizione invernale, torna SANT’AMBROGIO IN STRADA domenica 2 settembre 2018.

Galleria fotografica Festa Sant'Ambrogio Varese 2017 4 di 27

La festa, volta a rilanciare il bellissimo rione varesino nell’ambito delle iniziative comunali, si ripresenta dopo un anno esatto per regalare al pubblico una giornata di divertimento, tra musica, artigianato, buon cibo e attività per grandi e piccini.

Il programma sarà ancora più ricco rispetto alle scorse edizioni e vedrà coinvolte ancora più attività locali, nonché anche dei volenterosi residenti privati che apriranno i cortili per permettere a tutti coloro che vorranno, di visitarli e scoprirne le suggestività.

Si parte dunque al mattino, alle 10.00, dalla Pasticceria Marabelli, dove la Scuola di Teatro Anna Bonomi intratterrà la colazione con un Reading Teatrale; dallo stesso posto, poi, partirà la visita guidata al quartiere Robarello a cura della professoressa Albertina Galli, che proseguirà il giro successivamente anche nel resto del centro storico di Sant’Ambrogio.

A mezzogiorno circa apriranno i vari punti ristoro: dagli aperitivi lunghi, alle specialità del luogo, ai percorsi dei sapori, il tutto sarà un viaggio caratteristico e promosso esclusivamente dalle attività locali, con prezzi popolari e accessibili a chiunque. Contemporaneamente apriranno anche i cortili, nei quali, oltre alle varie esposizioni fotografiche, pittoriche e artistiche, si svolgeranno anche le attività per bambini: dallo yoga, alle attività ludiche, a quelle teatrali, fino a quelle musicali…

E ovviamente anche l’accompagnamento musicale non mancherà, perché, sempre da mezzogiorno circa, si accenderanno anche le varie postazioni in cui si esibiranno band, dj e solisti (sia in elettrico che in acustico).

Anche qui ne avremo per tutti i gusti: dal rock’n roll anni ’50 dei The Goose Bumps, al bluegrass della Black Vevet Band, ai vinili originali di Dj Balera, all’electro-funk di Flavio De Santis, alla psichedelia dei Mountains of The Sun, al rap di Dj Vigor, fino ad arrivare alla musica più tradizionale e tipica di Varese, a cura della Famiglia Bosina.

La tradizione sarà un altro importante aspetto della festa che non verrà perso, infatti sia al Circolo L’Avvenire che nel paese saranno esposte tutte le foto d’epoca della vecchia Sant’Ambrogio e, nel paese, molte delle attività esporranno oggetti autentici del passato.

La festa proseguirà quindi, tra musica, teatro, e performances d’arte, fino alle 19.00 circa nel borgo; dopodiché è in programma la cena finale all’Oratorio Don Bosco dove la Parrocchia, come l’anno scorso, ha voluto unire il tradizionale “September Fest” con “Sant’Ambrogio in Strada”: banco gastronomico attivo e musica live per tutta la sera.

Per coloro che ancora non saranno stanchi di tutto ciò, l’organizzazione propone anche un “Dopofesta” presso il Tennis Bar Villa Toeplitz, dove il consueto appuntamento con il jazz andrà a chiudere definitivamente “Sant’Ambrogio in Strada 2018”.

PROGRAMMA SANT’AMBROGIO IN STRADA 2018

1) QUARTIERE ROBARELLO

– ore 10.00 visite guidate a cura di Albertina Galli;

– ore 10.00 reading teatrale (STCV Anna Bonomi) c/o Pasticceria Marabelli ;

2) CURT DUL VINTGHEI (Cortile privato)

– dalle 11.00 alle 13.00 YOGA PER BAMBINI a cura dell’ ass. Kinder Yoga, mostra quadri

– dalle 14.30 live music, esposizioni di artigianato e agricoltura fai da te

3) VIA VIRGILIO / ingresso Via Sacro Monte

– ore 12.30 aperitivo / brunch con FLAVIO DE SANTIS

– ore 15.30 live music

– ore 17.30 aperitivo con FLAVIO DE SANTIS

4) PIAZZA MILITE IGNOTO

– ore 12.30 DJ BALERA (vinili vintage 60/70/80)

– ore 13.30 ORTO SOCIALE live

– dalle 16.30 alle 18.30 MOUNTAINS OF THE SUN live

5) VICOLO CAMAIRAGO

– dalle 16.30 “M.Ravel e la Seduzione” a cura dell’Accademia Musicale Papillons

6) VECCHIA PIAZZETTA / Via Sacro Monte

– dalle 13.30 live con Stato Brado Crew + Le Leech, Black Velevet Band, The Goose Bumps, Dj Vigor

– ore 14.00 Teatro Itinerante per bambini a cura di teatro in Drao

– ore 16.30 – distribuzione de “La Marenda”, mostre fotografiche

7) CURT DUL BAGETT (cortile privato)

– dalle 10.30 laboratorio per bambini a cura della scuola HELEN DORON

– ore 14.00 lab. Musicale per bambini a cura della scuola Papillon

– ore 16.30 “Di Terra in Terra” musiche dal mondo a cura dell’Accademia Musicale Papillons

8) CIRCOLO L’AVVENIRE

– dalle 11.00 mostra fotografica d’epoca

– ore 14.00 SEM PIZZI DUO / musica da osteria

– ore 15.30 spettacolo della FAMIGLIA BOSINA

9) PIAZZA M. IGNOTO / INGRESSO VIA S. MONTE

– dalle 13.30 PHOTOSHOOTING ARTISTICO a cura di Titì Foto

– ore 14.30 live music con I RADIO AUT

– dalle 17.00 musiche dal mondo con FUJENTI

10) VILLA TOEPLITZ / MUSEO CASTIGLIONI

– dalle 15.00 visite guidate a cura di Albertina Galli

– dalle 21.30 “dopofesta” a suon di Jazz con 67 Jazz Club Varese

11) ORATORIO

– dalle 17.00 Teatro Itinerante (chiusura)

– dalle 19.00 cena finale con musica live