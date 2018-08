Santana e Le Noci scaldano i motori, la Pro Patria batte il Verbano

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Nel caldo pomeriggio di domenica, il Verbano ha ospitato la Pro Patria per un interessante scontro amichevole, utile per le due formazioni che si apprestano ad affrontare l’inizio della nuova stagione.

La Pro Patria ha dimostrato una buona condizione, riuscendo a vincere 3-0 grazie alla rete di capitan Santana nel primo tempo e alla doppietta di Beppe Le Noci nella ripresa.

Anche per il Verbano, che avrà un girone di ferro in Eccellenza ripartendo con mister Alessandro Marzio, ha sfruttato l’occasione per non sfigurare.

Il prossimo impegno della Pro Patria dovrebbe essere il primo ufficiale con l’esordio in Coppa Italia. Si aspetta di capire se la Lega aggiungerà al girone con i tigrotti e il Gozzano anche la Juve B oppure lo lascerà con solo due pretendenti.

Anche mister Ivan Javorcic si dice contento: «Un buon test, abbiamo fatto tutto quello che ci siamo prefissati, dando minuti a tutti i ragazzi con buon ritmo e nessuno si è fatto male. Penso che in generale abbiamo avuto ottimi momenti di fluidità e lucidità. Magari la finalizzazione non è ottimale, ma abbiamo proposto un buon livello di gioco, variando giocatori a centrocampo, sulle fasce e in attacco, e sono contento».

TABELLINO