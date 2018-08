Sant’Eusebio, la festa è iniziata: attesa per i fuochi

La tradizionale accensione del “Pallone” – con una fiaccola accesa a Vercelli e trasporta da una staffetta a piedi composta da 70 ragazzi – ha dato il via all’attesa festa di Sant’Eusebio di Casciago, uno degli avvenimenti più partecipati dell’estate varesina.

La cerimonia del Pallone è stato preceduto dalla messa in Sant’Agostino e da una processione che ha accompagnato l’arrivo della fiaccola. Nella mattinata di oggi – mercoledì 1° agosto – sono state celebrate alcune messe sul sagrato della chiesetta romanica di Sant’Eusebio, quella principale alle 10,30 celebrata da don Marco Prandoni.

Il clou della festa – che nel pomeriggio prosegue con giochi e con le “barelle” – arriverà nella serata quando sono in programma i celebri fuochi d’artificio che inizieranno intorno alle 23. Quest’anno con una novità: la base dello spettacolo pirotecnico non sarà più il campo sportivo dove gioca la Cas.Mo. ma un prato di via Pascoli, per ragioni di sicurezza.

Il programma dettagliato è sul sito comunitasanteusebio.com.