Sarà un “Franco Ossola” rosso di passione

Sono sempre più evidenti i cambiamenti in atto al “Franco Ossola”, dove è in corso il restyling della struttura promosso dall’attuale società, con il benestare del Comune, proprietario dello stadio.

I tifosi che domenica assisteranno alla partita di Coppa Italia tra la squadra di Domenicali e il Cazzagobornato (ore 17) potranno intuire quale sarà il “vestito” definitivo della arena di Masnago. Di certo non può non balzare all’occhio la tribuna, completamente ridipinta di rosso: gli operai sono al lavoro in queste ore per completare la tinteggiatura della copertura (vedi foto) mentre nello stesso settore è iniziata la collocazione dei nuovi seggiolini con schienale.

Un particolare della tribuna

Altri lavori stanno riguardando il “cubo” ultimamente usato come segreteria delle giovanili: la struttura verrà destinata a ospitare il catering, così come in origine, quando la squadra militava in Serie B. Operai in attività anche in altre zone del “Franco Ossola” (dal bar ai vecchi spogliatoi: per questi ultimi i tempi sono più lunghi) mentre il prato stesso è stato risistemato e sarà preservato fino alla partita di domenica. La società ha infatti chiesto a Domenicali di programmare la rifinitura a Varesello. Il manto erboso non sarà ancora perfetto, ma da lunedì in avanti sarà nuovamente messo “in cura” in modo di arrivare al top per l’esordio casalingo in campionato del 16 settembre.

NOVITA’ SOCIETARIE

Nel frattempo prosegue la ricostruzione dell’organigramma societario con l’inserimento di alcune figure. Due di queste saranno presentate sabato a mezzogiorno: si tratta di Silvio Papini, storico dirigente che torna nei ranghi accanto al dt Ballotta e di un nuovo responsabile della sicurezza dello stadio. Al Varese lavorerà anche Vittorio Zullo, dirigente calcistico di lungo corso con un passato anche alla Pro Patria e in altre società della “sfera” di Vavassori. Zullo si occuperà della segreteria generale.