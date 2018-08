Saronnese e francesi in sella per unire Saronno e Challans

E’ partito il conto alla rovescia per la nuova edizione della pedalata del gemellaggio che permette ad amanti delle due ruote di unire Saronno e Challans nel periodo estivo.

La partenza è prevista domenica 26 agosto dal Santuario quando saliranno in sella 6 ciclisti francesi (che arriveranno in città in aereo e con un pullmino) e 7 italiani. Ad accompagnarli un supporter italiano ed uno francese. L’arrivo è previsto per il 4 settembre nella cittadina della Vandea dove i ciclisti saranno protagonisti dell’annuale appuntamento con la fiera. Ad organizzare il percorso ed accompagnare i ciclisti Mosè Banfi dell’associazione camperisti e del comitato del gemellaggio.

L’iniziativa è stata proposta in diverse occasioni sia con partenza da Saronno sia con avvio da Challans e si è sempre trasformata in un grande momento di condivisione e convivialità.