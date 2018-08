Saronno Servizi: “Cercasi direttori di farmacie”

Per l’ammissione al concorso, i candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea in Farmacia, o laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, con relativa abilitazione all’esercizio della professione; devono essere iscritti all’Albo Professionale dei Farmacisti; devono aver prestato attività lavorativa, per almeno 5 anni, a tempo indeterminato o determinato o con contratto di collaborazione, in una farmacia aperta al pubblico con mansioni di Direttore di Farmacia o Farmacista Collaboratore; devono avere isolto gli obblighi militari per i candidati di sesso maschile, devono avere cittadinanza italiana o essere appartenenti all’Unione Europea; devono avere idoneità fisica all’impiego e godere dei diritti politici e civili.