Scaduto il termine delle ordinanze, la Polizia Locale verifica il campo dei sinti

La Polizia Locale di Gallarate si è presentata intorno alle 9 al campo sinti di via Lazzaretto.

Le operazioni di verifica sul rispetto delle ordinanze emanate la primavera scorsa dal Comune, sono durate tre quarti d’ora circa.

Presente il dirigente comunale all’Urbanistica e la Polizia Locale con il comandante Lotito e il vice Martorana e diversi agenti che hanno eseguito riprese foto e video a roulotte e case mobili. Sul posto anche Polizia di Stato e Carabinieri che vigilavano in modo discreto anche la via d’accesso al campo sinti: non ci sono stati problemi di ordine pubblico di nessun tipo.

Erano presenti anche membri di Acli, Anpi e singoli cittadini interessati alla vicenda.

Le varie ordinanze per abuso edilizio prevedevano l’eliminazione di manufatti contestati come abusivi, indicati sulle singole particelle del campo. L’amministrazione comunale guidata da Andrea Cassani ha però più volte annunciato che l’intero campo (istituito dal Comune nel 2007, in via provvisoria) viene ora considerato abusivo.