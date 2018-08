Come scegliere la biancheria da bagno: consigli utili

La biancheria da bagno può variare a seconda della tipologia di bagno si ha e del tipo di arredamento si è scelto per la nostra casa. Scegliere la biancheria per la stanza da bagno significa scegliere gli accappatoi, i tappeti e gli asciugamani. Vediamo insieme come arredare la stanza da bagno rispettando lo stile della casa ed alcune soluzioni per dare un tocco più chic alla stanza da bagno.

I tappeti da bagno

Tondi, quadrati o rettangolari non importa la sua dimensione, ma la resistenza all’acqua. Di tappeti da bagno esistono molti modelli basic tra questi troviamo quelli in cotone e ciniglia. Il particolare tipo di tessuto permette di asciugarsi subito, ed è disponibile nei più svariati colori o dimensioni. Quelli in ciniglia invece sono molto più resistenti nel tempo a differenza di quelli in cotone. La scelta del tappeto giusto per il bagno va fatta sempre insieme agli altri elementi d’arredo, il colore può essere in tono con la biancheria da bagno oppure in netto contrasto creando un elemento di distacco all’occhio che in caso di bagno piccolo dona maggiore profondità.

Gli asciugamani

I set di biancheria da bagno sono di solito composti da asciugamani viso, asciugamani per il bidet e teli da bagno. Di solito si tende ad abbinare gli asciugamani all’arredamento della stanza da bagno, ma non è detto che questa regola debba essere sempre rispettata, se avete un bagno per esempio sui colori freddi e volete movimentarlo un po’ potete osare con colori a contrasto. Il tessuto in genere più usato per questo tipo di biancheria da bagno è il cotone, ma ultimamente anche la microfibra sta avendo molto successo visti i brevi tempi di asciugatura. Se amate invece le nuove tendenze di arredo casa tendente al supporto della natura e all’eco sostenibilità potete scegliere tessuti grezzi come il lino e la tela. Potete cambiare inoltre colore e fantasia in base al tipo di stagione o festività, per esempio a Natale potete utilizzare un set di asciugamani di colore oro o rosso, in estate potete scegliere tessuti più freschi come i già citati lino e tela, oppure potete sfoggiare asciugamani con decorazioni e ricami caratteristici per dare un’aria più romantica alla stanza, se invece desiderate un bagno più chic gli asciugamani con decorazioni di brillantini o pizzo daranno al vostro bagno un aria moderna ma allo stesso tempo molto sofisticata.

Gli accappatoi

La scelta dell’accappatoio è molto soggettiva e dipende da persona a persona, c’è chi lo ama con il cappuccio e chi senza, chi lo vuole in microfibra e chi in spugna. La scelta del tipo di accappatoio e del tessuto varia in base alle necessità di ognuno, se per esempio ho bisogno di un accappatoio facile da riporre e che occupi poco spazio sceglierò un modello in microfibra, se invece lo voglio utilizzare per asciugarmi più in fretta utilizzerò un modello in spugna che è maggiormente assorbente evitando gli sbalzi di temperatura che potremmo subire uscendo dalla doccia.