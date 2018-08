Come scegliere la rubinetteria da bagno? Consigli e prezzi

Per la scelta della rubinetteria per la stanza da bagno c’è bisogno di particolare attenzione sia per quanto riguarda il valore estetico sia le funzionalità che vogliamo ottenere, la scelta dipende da molti fattori dallo stile che vogliamo ricreare, dal posizionamento degli attacchi fino al prezzo.

Per questo motivo per la rubinetteria da bagno scopriamo insieme i prezzi e i modelli dei brand più famosi che più si adattano ai nuovi trend per l’arredamento.

Vediamo innanzitutto che per la rubinetteria da bagno i miscelatori si differenziano per due principali caratteristiche:

Miscelatore monocomando , il flusso e la temperatura vengono gestiti con un’unica leva.

, il flusso e la temperatura vengono gestiti con un’unica leva. Miscelatori termostatici, che autoregolano la temperatura evitando consumi extra.

Dopo aver scelto il tipo di miscelatore bisogna pensare soprattutto per quanto riguarda il lavabo al risultato che vogliamo ottenere, ricordiamo sempre che l’estetica e il design del rubinetto devono essere a pari passo con funzionalità e praticità.

Dopo aver scelto anche il modello è possibile passare alla scelta del colore, in genere per finiture particolari come quelle opache i tempi di consegna potrebbero essere leggermente maggiori rispetto alla rubinetteria con finitura standard. Se invece desiderate un bagno extralusso con la proposta del brand tutto italiano Nicolazzi potete arricchire la vostra rubinetteria con finiture da nababbo come l’oro 24 carati, il nichel satinato e il cromo spazzolato e pietre preziose come quarzo, ametista, agata, malachite e rubino. Un sogno vero?

Per quanto riguarda i marchi più conosciuti e i loro prezzi, vediamo insieme in cosa consiste la loro proposta:

Il leader tedesco della Rubinetteria Grohe propone miscelatori dall’azionamento morbido, controllo del flusso dell’acqua e della temperatura, alcuni rubinetti come quelli della linea Ecojoy sono progettati per ottenere un risparmio idrico senza diminuire le prestazioni del flusso dell’acqua. I prezzi per i prodotti Grohe per la rubinetteria bagno si aggirano intorno ai 200€ per i modelli più sofisticati.

Piralla storico marchio di rubinetteria italiana propone diverse soluzioni sia ad incasso da parete, sia per i lavabi a bacinella i prezzi per ogni pezzo non superano i 100€

Bugnatese altro brand italiano storico propone una vasta gamma di scelta in base allo stile scelto per l’arredo sia moderno che classico, tutta la proposta dello storico brand propone modelli di alto design, la maggior parte disponibili in diverse finiture, i prezzi per un rubinetto da lavabo o bidet Bugnatese si aggira a prezzi superiori ai 150€.

Per quanto riguarda invece gli stili da seguire nella scelta della rubinetteria bagno, le nuove proposte di quest’anno mostrano una predominanza dello stile grunge industrial con la scelta di rubinetteria colorata, lo shabby chic con rubinetti che seguono la linea classica nei colori opachi o nelle nuance del rosa antico o del classico ottone, oppure lo stile minimal che predilige tinte scure anche per la rubinetteria in questo caso il nero opaco o il classico cromo.