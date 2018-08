Scende dall’auto in bilico e precipita nella scarpata

Nel tardo pomeriggio di martedì 21 agosto poco prima delle 17 a Locarno c’è stato un incidente stradale mortale. In base a una prima ricostruzione, un’auto guidata da una 68enne, a bordo della quale si trovava una 62enne di Locarno, mentre saliva su via Monte Brè, nell’incrociare un’altra auto in un punto in cui la carreggiata è particolarmente stretta, si è prima fermata sul ciglio della strada per poi cominciare ad arretrare, fino ad inclinarsi di lato. A quel punto, con la macchina in bilico, la 62enne avrebbe tentato di uscire dall’abitacolo ma il veicolo è precipitato nella scarpata, travolgendola.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Locarno sono intervenuti i Pompieri di Locarno e i soccorritori del Salva. Nonostante i tentativi di rianimazione la 62enne è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Sostanzialmente illesa per contro la conducente. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto anche l’intervento del Care Team.