Schianto nella notte, un ferito grave

Brutto incidente in Valganna questa notte attorno all’una e trenta lungo la statale 233 passate le grotte, all’altezza dell’agriturismo Fonteviva (immagine di repertorio).

Un’auto, per cause ancora in via di accertamento si è ribaltata finendo contro il guardrail, che ha sfondato il parabrezza ed attraversato tutta la vettura, fermandosi poco prima del lunotto posteriore.

I soccorsi per estratte la persona al volante sono stati lunghi, con i vigili del fuoco che hanno dovuto segare interamente il tettuccio dell’auto, un’Alfa Romeo.

Il traffico è rimasto bloccato per oltre due ore per permettere i soccorsi e la rimozione del veicolo.

Sulla dinamica stanno lavorando i carabinieri di Luino, ma dalle prime informazioni sembra che i veicoli coinvolti siano in tutto due, come i feriti: una donna di 32 anni e un uomo di 34 soccorsi da altrettante ambulanze della Croce Rossa di Luino e della Valceresio. Ha operato anche un’automedica.

Uno dei due feriti è stato trasportato in codice verde a Luino, l’altro, il più grave, in codice rosso a Varese.