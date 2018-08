Schianto in val Brembana, muore 26enne insegnante del liceo coreutico

Insegnava oboe al liceo coreutico di Busto Arsizio il 26enne rimasto vittima dell’incidente mortale avvenuto in Val Brembana nella notte tra sabato e domenica, all’altezza del paese di Sedrino.

Federico Soffientini, un diploma al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (in precedenza aveva studiato al Bernocchi di Legnano) e una grande passione per gli strumenti a fiato, stava tornando da un convegno di oboisti quando per cause ancora da chiarire la sua auto si è scontrata con un camion lungo la strada statale 470.

Il dirigente del liceo Candiani-Bausch Andrea Monteduro conferma la notizia: «Esprimiamo il cordoglio di tutto l’istituto per la perdita di Federico – ha commentato – insegnava da un anno questo particolare strumento e quando c’era da preparare un concerto non si risparmiava e non guardava l’orologio. Aveva una grande passione ed era amato da colleghi e studenti».