Schiranna in festa, un imperdibile omaggio a Enzo Jannacci

Appuntamento in musica alle 21 di venerdì 3 agosto a Schiranna in Festa.

Una serata dedicata interamente al genio e alla poesia di Enzo Jannacci in un recital-omaggio che vedrà l’interpretazione fedele dei classici del cantautore milanese (da Andava a Rogoredo a Aveva un taxi nero) sino alla rivisitazione dei brani più caratteristici di Jannacci.

Protagonista della serata in un one-man-show sarà Luca Maciachini, musicista celebre che ha collaborato, tra gli altri con Nanni Svampa.

Dopo la maturità classica si diploma attore presso la Scuola d’arte drammatica “Paolo Grassi” di Milano e in chitarra classica presso il conservatorio musicale statale “Guido Cantelli” di Novara. Studia inoltre chitarra acustica ed elettrica e pianoforte moderno con diversi maestri.

Lavora in teatro con registi del calibro di Gabriele Vacis, Michal Znaniecki, Eugenio Allegri, Giampiero Solari, Roberto Brivio, Walter Manfrè e tiene concerti di chitarra classica solista in Italia e in Svizzera.

Nel 1999 pubblica il libro “Anima Salva – Le canzoni di Fabrizio De Andrè”, un saggio dedicato all’opera del cantautore genovese. Ha pubblicato i cd “Semaforo Rosso” (“Ecosound”,2008), “Il boomerang di Dante” (Devega,2010); “Quando eravamo quasi nemici” (Sonitus/Giacomo Morandi editore,2014 – nomination Premio Tenco 2014 per Miglior album in dialetto); si è affermato ai concorsi e festival di Teatro e di canzone d’autore di Varese (Premio speciale della Giuria, 1999,) Ospedaletti (IM) (2° classificato asoluto,2002), Biella (Finalista,2003) , Sermide (MN) (Premio “scrivendo canzoni”2004) “Note Radici” , Varese (3° classificato assoluto,2005), “Festival musicale analcolico” (Pegognaga e Castel D’ario (MN) ,2007 -2008 “Botteghe d’autore” (Albanella) (SA) (Finalista, 2008).

Tra i suoi spettacoli “VIRGILIO E’ BALLABILE” (2003, trasmesso anche dalla Radio Svizzera Italiana) , “SEMAFORO ROSSO” (2004), “OMERO JAZZ & BLUES” (2009) “GIORGIO AMBROSOLI” (2011,premio “ISABELLA D’este Mantova 2011, Premio MEI – Cultura contro le mafie, 2014)), “QUANDO ERAVAMO QUASI NEMICI”(2015) , “BERTOLT’S BREAK” (2017, Teatro Foce di Lugano); “SICURO AZZARDO”(2017) , “L’ULTIMO VOLO DELLO SPARVIERO”(2018). E’ apparso nei film “LA BANDA DEI BABBI NATALE” di e con Aldo Giovanni e Giacomo, “LA PALMIRA _COMPLOTTO NEL MENDRISIOTTO”, regia di Alberto Meroni, “THE LORDS OF DESTINY” ,Regia di Marco Cassiano e nella docu – fiction “IL CIELO DI MARIGNANO” (Regia Ruben Rossello – prod RSI –Radiotelevisione Svizzera Italiana). E’ fra gli attori della sit-com radiofonica “SEMM ANMO’ CHI” (RSI – Radio Svizzera Italiana- RETE UNO) e di altre produzioni della stessa emittente.

E’ stato chitarrista accompagnatore ufficiale per Nanni Svampa, Gianni Pettenati, Rocco Barbaro.