Scintille da un cavo elettrico, allarme in via Volta

Il cavo elettrico di un palo dell’Enel che faceva scintille, colpa del forte temporale di questa notte, venerdì 31 agosto. A notarlo alcuni abitanti di via Volta ad Azzate che hanno allertato le forze dell’ordine. I primi ad arrivare sul posti sono stati gli agenti della polizia locale gestione associata di Azzate, che stavano verificando la situazione in paese dopo la notte di forti piogge.

Gli agenti hanno avvertito Enel che ha inviato degli operai a controllare la situazione.

Nel frattempo le scintille del cavo avevano provocato qualche problema alla caldaia di un’abitazione. È stato necessario quindi chiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

La polizia locale ha regolato il traffico fino a quando le operazioni non si sono concluse.

Via Volta e le vie limitrofe sono rimasta per alcune ore senza luce.