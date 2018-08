Nuovo sciopero Ryanair, occhio se dovete viaggiare

Nuovo sciopero del personale di Ryanair, con possibili conseguenze in uno dei periodi di maggior mobilità dell’anno.

Va detto – prima di tutto – che l’Italia non sarà interessata direttamente dall’astensione, ma c’è comunque il rischio di disagi e qualche ritardo. Lo sciopero indetto per il 10 agosto riguarda infatti i piloti della compagnia che hanno come base Irlanda, Svezia, Belgio e Germania (Paesi rimasti fuori invece dalla scorsa astensione del lavoro, due settimane fa)

Ryanair ha cancellato oltre 400 dei voli previsti nella giornata di venerdì, vale a dire un sesto dei totali programmati in Europa.

La mobilitazione del personale riguarda ormai pressoché tutta l’Europa occidentale: piloti e assistenti di volo puntano ad un miglioramento delle condizioni di lavoro e delle paghe dei naviganti. C’è poi anche aperta la questione del riconoscimento degli stessi sindacati, su cui la compagnia aveva fatto qualche apertura dopo la debacle dello scorso autunno, quando “saltarono” centinaia di voli.

Tra i Paesi dove si è arrivati già a un accordo, in realtà, c’è proprio l’Italia: Anpac, Anpav e Cisl hanno siglato un accordo e sono ancora in trattative con Ryanair. Mentre rimane caldo il confronto con i sindacati confederali, rispetto a cui la compagnia irlandese è meno disponibile.