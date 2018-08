Scivola e cade in un dirupo, muore una 36enne

La Polizia cantonale ha comunicato in una nota ufficiale che oggi, intorno alle 13.30, in territorio di Onsernone, c’è stato un infortunio di montagna con esito letale.

In base a una prima ricostruzione, una 36enne cittadina svizzera domiciliata nel canton Basilea Campagna stava effettuando un’escursione con una conoscente, quando, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso l’equilibrio, scivolando sul sentiero e precipitando poi in un dirupo per un’ottantina di metri.

Le operazioni di recupero sono state rese difficili dalla conformazione del luogo in cui è avvenuto l’infortunio. Sul posto, oltre alla Polizia cantonale, sono intervenuti il Soccorso alpino Locarno e i soccorritori della Rega che non hanno potuto far altro che constatare la morte della 36enne a causa dalle gravi ferite riportate nella caduta.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto anche l’intervento del Care Team.