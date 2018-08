Scivola con la moto e viene investito da un’auto

Un uomo di 51 anni è rimasto ferito di un incidente avvenuto poco dopo le 15 di oggi, venerdì 31 agosto, a Induno Olona.

L’uomo, in sella alla sua motocicletta, stava percorrendo la Statale 233 in direzione Ganna quando, all’altezza della galleria, ha perso il controllo del mezzo scivolando a terra. In quel momento stava sopraggiungendo una macchina che non è riuscita a evitare il centauro.

Il motociclista, classe 1967, ha riportato diversi traumi e fratture ma era cosciente all’arrivo dei sanitari del 118. È stato trasportato all’ospedale di Varese.

La dinamica è ora al vaglio della Polizia di Luino che è intervenuta sul posto.