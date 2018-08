Scommessa “pagata”: da Varese a Torino a piedi per Ronaldo

Oltre 140 chilometri a piedi, da Varese fino a Torino allo Juventus Stadium, in 3 giorni e con zaino in spalla, nella settimana più calda dell’anno, sono stati percorsi dal super tifoso Fabrizio Angelini per dare il benvenuto al campione dei campioni, Cristiano Ronaldo. Cammino terminato con l’acquisto della maglietta del campione e con i piedi un po’ “provati” dall’impresa.

“Una sfida avvincente e faticosa in una settimana da caldo record con anche 38° ma uno juventino mantiene sempre le promesse date e l’arrivo di un campione come Ronaldo è stato davvero un sogno per tutti noi tifosi ma soprattutto per il calcio italiano” ha dichiarato Fabrizio Angelini appena arrivato a Torino, felice ma stremato. E poi ha aggiunto il cammino è stato anche un’occasione per pensare e riflettere; spero che il prossimo campionato sia l’occasione per mettere al centro la bellezza dello sport, trasmettere ai giovani ed alla società messaggi positivi, lottare uniti contro il razzismo ed ogni forma di discriminazione”.

Ma cosa ha spinto Fabrizio Angelini a prendere questa decisione, forse un po’ “folle”, e ad affrontare questa sfida? Tutto nasce da una scommessa: alla prima notizia “bomba”, annunciata da un giornalista spagnolo nel cuore del Mondiale, di un possibile trasferimento di Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, lui aveva sostenuto che era una notizia del tutto fantasiosa, utilizzata per agitare il mercato.

Tuttavia il supertifoso il 4 luglio aveva promesso che qualora si fosse mai avverato “l’impossibile acquisto del secolo”, sarebbe partito a piedi da casa sua, in provincia di Varese fino allo Stadium. La storia sappiamo come è andata e Fabrizio ha mantenuto la promessa.

Fabrizio Angelini è un allenatore di calcio e appassionato e amante dello sport, in particolare di calcio, golf e tennis e palesemente super tifoso della Juventus, fin dalla nascita. Dalla sua pagina Facebook il Rigore di F. Angelini”, si diletta a commentare, con estrema obiettività, tutte le partite della Juventus e del Campionato Italiano. Il papà, Mario, Presidente dello Juventus Club di Monopoli (BA), dalla Puglia ogni domenica raggiunge in pullman lo Stadium con un gruppo di appassionati tifosi.

“El cammino” è stato programmato in 3 tappe: la prima con partenza da Varese a Novara, passando per Busto Arsizio, Magnago, Castano Primo, Turbigo, Galliate, Pernate. La seconda con partenza da Novara ed arrivo a Castell’Apertole (VC), passando per Cameriano, Borgo Vercelli, Vercelli, Lignana, Ronsecco, Darola. E la terza con partenza da Castell’Apertole (VC) e arrivo all’Allianz Stadium di Torino passando per Saluggia, Chivasso, Brandizzo, Settimo Torinese.

La sfida si è conclusa con l’acquisto della maglietta di Cristiano e nessuno potrà dire che non se la sia davvero sudata. E stavolta Fabrizio ha rilanciato la sua scommessa annunciando che in caso di vittoria della Champions da parte della Juventus, organizzerà un pellegrinaggio per Lourdes.